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В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты и ранил свою бывшую девушку
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты на Крауля, 8, где работает его бывшая девушка и напал неё. Перед этом, как сообщается, он бросил страйкбольную гранату – теперь весь салон в жёлтых пятнах.
Сообщается, что он ранил её в руку и ногу.
По данным Е1, напавший мужчина был в зоны боевых действий, откуда недавно вернулся домой. До этого он якобы сидел за грабеж. Однако официального подтверждения этому нет.
По словам мамы потерпевшей, он и раньше поднимал руку на её дочь. Именно по этому причине они расстались, что простить ей, судя по всему, он не смог.
Сообщается, что он ранил её в руку и ногу.
По данным Е1, напавший мужчина был в зоны боевых действий, откуда недавно вернулся домой. До этого он якобы сидел за грабеж. Однако официального подтверждения этому нет.
По словам мамы потерпевшей, он и раньше поднимал руку на её дочь. Именно по этому причине они расстались, что простить ей, судя по всему, он не смог.
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