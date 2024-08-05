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Конфликт на стройке закончился поножовщиной в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
На стройке в Академическом районе Екатеринбурга конфликт между рабочими закончился поножовщиной. Сообщается, что три человека попали в больницу.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города, драка на ножах произошла на стройке жилого дома по улице Академика Ландау, где не смогли поладить оконщики и штукатуры. В итоге «победителями» из поножовщины вышли специалисты по окнам, а трое из штукатурной бригады остались с ножевыми ранениями.
Известно, что их с порезами лиц и ног увезли в 23-ю больницу. Предположительно, поводом для ссоры стали профессиональные разногласия.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города, драка на ножах произошла на стройке жилого дома по улице Академика Ландау, где не смогли поладить оконщики и штукатуры. В итоге «победителями» из поножовщины вышли специалисты по окнам, а трое из штукатурной бригады остались с ножевыми ранениями.
Известно, что их с порезами лиц и ног увезли в 23-ю больницу. Предположительно, поводом для ссоры стали профессиональные разногласия.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
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