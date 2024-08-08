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Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
Фото: Владислав Постников
На 14-летнего подростка в лесу, куда он ходил за грибами со своей семьей, под посёлком Билимбай в Первоуральском городском округе напала хозяйская собака.
Как сообщает Четвёртый канал, юноша отошёл нарвать матери букет ромашек, когда вдруг к нему выбежала домашняя собака и вцепилась в его ногу. В итоге семье пришлось экстренно возвращаться домой, чтобы обработать рану и поставить укол от бешенства.
Сейчас подросток хромает. Рана постоянно ноет и не даёт спать по ночам, рассказывать мать мальчика.
Как сообщает Четвёртый канал, юноша отошёл нарвать матери букет ромашек, когда вдруг к нему выбежала домашняя собака и вцепилась в его ногу. В итоге семье пришлось экстренно возвращаться домой, чтобы обработать рану и поставить укол от бешенства.
Сейчас подросток хромает. Рана постоянно ноет и не даёт спать по ночам, рассказывать мать мальчика.
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