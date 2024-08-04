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Пожилой водитель погиб в ДТП возле Каменска-Уральского
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 12 августа, неподалёку от Каменска-Уральского произошло столкновение легковой машины отечественного производства с импортным грузовиком. Результаты трагичного ДТП — один погибший взрослый и пострадавший ребёнок.
По данным ГИБДД Свердловской области, сегодняшнее ДТП случилось на 13 километре автодороги «Каменск Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк». Случившееся в сводках описывается следующим образом:
Известно также, что в легковой машине во время столкновения находился несовершеннолетний пассажир. Он выжил, но получил в аварии различные травмы и с места происшествия был доставлен в больницу.
Расследование причин инцидента продолжается, на место столкновения выезжали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители МЧС.
По данным ГИБДД Свердловской области, сегодняшнее ДТП случилось на 13 километре автодороги «Каменск Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк». Случившееся в сводках описывается следующим образом:
«Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «МАН» в составе с полуприцепом. В результате ДТП 63-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи».
Известно также, что в легковой машине во время столкновения находился несовершеннолетний пассажир. Он выжил, но получил в аварии различные травмы и с места происшествия был доставлен в больницу.
Расследование причин инцидента продолжается, на место столкновения выезжали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители МЧС.
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