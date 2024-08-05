Ещё шесть человек остаются в больницах после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ещё шесть человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, остаются в больницах уральской столицы. Врачи продолжают бороться за их жизни.Двое из них – дети – остаются в Детской городской клинической больнице №9. Трое – взрослые – находятся в отделениях Центральной городской клинической больницы №23. Один – пожилой человек – продолжает получать лечение в Свердловской областной клинической больнице №1.Как сообщают в региональном Минздраве, одного из двух юных пациентов до конца текущей недели планируют выписать домой, где он продолжит поправляться под наблюдением врачей по месту жительства. Состояние второго ребёнка всё ещё остаётся тяжёлым. Сейчас с ним находятся лучшие врачи ДГКБ №9.В ЦГКБ №23, где сейчас находятся трое взрослых: двое – в отделении неотложной хирургии, один – в реанимационном отделении. Отмечается, что состояние всех пациентов стабильное, у всех медики фиксируют положительную динамику. У пожилого пациента СОКБ №1 состояние специалисты тоже оценивают как удовлетворительное, но отпускать его домой пока не спешат. Он будет ещё некоторое время находиться под наблюдением врачей.Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле погибло 10 человек, половина из них – дети.