После травмирования токаря артёмовская прокуратура пришла с проверкой на «Машиностроительный завод»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На «Машиностроительный завод» в посёлке Буланаш с проверкой заявилась Артёмовская городская прокуратура. Поводом стал несчастный случай, вследствие которого рабочий потерял глаз.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры, это случилось 31 июля 2024 года. В этот день во время своей рабочей смены токарь-карусельщик получил проникающее ранение глаза. Как это произошло, предстоит установить сотрудникам надзорного ведомства.«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о технике безопасности при выполнении работ. Будет установлено лицо, ответственное за соблюдение сотрудниками завода законодательства об охране труда», – сказали в прокуратуре.