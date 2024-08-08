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В Екатеринбурге возле Гринвича столкнулись два электросамокатчика: есть пострадавший
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге недалеко от Гринвича столкнулись два любителя электросамокатов. Один из них ехал на самокате «WHOOSH», а второй – на самокате «МТС Юрент».
Авария, о которой идёт речь, произошла ещё в минувшую пятницу, 9 августа. Однако в городской ГИБДД о ней рассказали только сегодня. Кто кого не пропустил не совсем понятно, однако столкновение не обошлось без травм. В пресс-группе сообщают, что в результате ДТП пострадал 16-летний юноша. Его увезли в больницу.
«Лица, использующие СИМ, обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожной безопасности. При передвижении на СИМ необходимо сохранять безопасную скорость, обеспечивать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, а также использовать защитную экипировку», – напомнили госавтоинспекторы.
Авария, о которой идёт речь, произошла ещё в минувшую пятницу, 9 августа. Однако в городской ГИБДД о ней рассказали только сегодня. Кто кого не пропустил не совсем понятно, однако столкновение не обошлось без травм. В пресс-группе сообщают, что в результате ДТП пострадал 16-летний юноша. Его увезли в больницу.
«Лица, использующие СИМ, обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожной безопасности. При передвижении на СИМ необходимо сохранять безопасную скорость, обеспечивать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, а также использовать защитную экипировку», – напомнили госавтоинспекторы.
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