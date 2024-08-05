До больничной койки довела пьяная езда мотоциклиста из Кушвинского района

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в коллективном саду «Золотая осень» посёлка Баранченский в Кушвинском городском округе произошла авария с участием байкера, который, не дожидаясь протрезвления, захотел покататься на мотоцикле.Как и ожидалось, эта идея не привела ни к чему хорошему. Мужчина не справился с управлением и «улетел» кювет, где вместе со своим мотоциклом опрокинулся и сломал себе ключицу. Так как помощи было ждать неоткуда, мотоциклист сам вызвал себе помощь. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу Кушву. Там ему поставили диагноз «перелом ключицы», и перенаправили в Нижний Тагил, где мужчина продолжит лечение.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,711 мг/л. Автоинспекторам мужчина пояснил, что выпивал дома, после чего ему захотелось покататься на мотоцикле.Полицейские составили на водителя административные материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение будучи лишенным водительских прав, и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ.