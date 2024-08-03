На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП введено реверсивное движение

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 324-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого организовано реверсивное движение. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Авария случилась, когда 52-летний водитель автомобиля Citroën попытался развернуться с обочины, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент по правой полосе в попутном направлении двигался грузовик Volvo FH-TRUCK, за рулем которого находился водитель того же возраста. Столкновение оказалось неизбежным.Пострадавшего водителя легкового автомобиля с травмой живота экстренно доставили в городскую больницу Первоуральска. На месте происшествия работают автоинспекторы, которые организовали реверсивное движение для регулирования транспортного потока. Полиция начала проверку всех обстоятельств аварии.