Возрастное ограничение 18+
Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга отпустили из СИЗО
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Анастасию Чернецкую, бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, освободили из следственного изолятора и перевели под домашний арест. Эту информацию подтвердил ее адвокат Геворг Степанян изданию Е1.RU.
Чернецкая обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее Ленинский районный суд уже арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», соучредителем которого является Чернецкая.
Также под стражей оказался начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Дьяков. Дьяков и Чернецкая проходят по одному большому коррупционному делу, связанному, по данными разных СМИ, с махинациями при возврате НДС из бюджета и покрывательством этих махинаций органами МВД и ФНС.
При этом Дьяков на заседании по избранию меры пресечения говорил из-за решётки, что Чернецкая в этой истории «не при делах».
Чернецкая обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее Ленинский районный суд уже арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», соучредителем которого является Чернецкая.
Также под стражей оказался начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Дьяков. Дьяков и Чернецкая проходят по одному большому коррупционному делу, связанному, по данными разных СМИ, с махинациями при возврате НДС из бюджета и покрывательством этих махинаций органами МВД и ФНС.
При этом Дьяков на заседании по избранию меры пресечения говорил из-за решётки, что Чернецкая в этой истории «не при делах».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мастера газовой службы, обслуживавшей обрушившийся дом в Нижней Тагиле, отправили под домашний арест
07 августа 2024
07 августа 2024
В Нижнем Тагиле снова не смогли начать рассмотрение дела мэра, устроившего своей семье отдых за счёт бюджета
09 августа 2024
09 августа 2024
Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
08 августа 2024
08 августа 2024