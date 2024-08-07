Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга отпустили из СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Анастасию Чернецкую, бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, освободили из следственного изолятора и перевели под домашний арест. Эту информацию подтвердил ее адвокат Геворг Степанян изданию Е1.RU.Чернецкая обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее Ленинский районный суд уже арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», соучредителем которого является Чернецкая.Также под стражей оказался начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Дьяков. Дьяков и Чернецкая проходят по одному большому коррупционному делу, связанному, по данными разных СМИ, с махинациями при возврате НДС из бюджета и покрывательством этих махинаций органами МВД и ФНС.При этом Дьяков на заседании по избранию меры пресечения говорил из-за решётки, что Чернецкая в этой истории «не при делах».