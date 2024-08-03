Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельного ДТП в Верхотурском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники Свердловской Госавтоинспекции ищут свидетелей трагического ДТП, произошедшего вечером 10 августа на автодороге «Верхотурье — с. Дерябино». Авария случилась около 22:40 на девятом километре трассы, когда неустановленный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.Жертвой ДТП стал 23-летний житель Верхотурья. По предварительным данным ГИБДД, в момент наезда он был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что могло усложнить его заметность на дороге. От полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия бригады медиков.Полиция ведёт расследование и обращается к водителю с призывом добровольно явиться для дачи показаний. Также сотрудники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, связаться с дежурной частью МО МВД России «Новолялинский» по телефону: +7 (34388) 2-25-01. Конфиденциальность гарантируется.