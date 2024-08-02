В Нижнем Тагиле расследуют незаконную выдачу водительских прав мигрантам





— сообщает СК России в телеграм-канале Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Владимировича Мирошниченко доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а по окончании – о его результатах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следственный комитет России взял под контроль дело о незаконной выдаче водительских удостоверений мигрантам в Нижнем Тагиле, где подозревают участие сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В местном межрайонном экзаменационном отделе предположительно выдавали водительские права мигрантам за взятки, даже не требуя сдачи экзаменов. По данным, опубликованным в сети, речь идет как минимум о 70 таких случаях. Более того, в этой схеме подозревается начальник отдела МВД России «Нижнетагильское».