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В Нижнем Тагиле расследуют незаконную выдачу водительских прав мигрантам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет России взял под контроль дело о незаконной выдаче водительских удостоверений мигрантам в Нижнем Тагиле, где подозревают участие сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В местном межрайонном экзаменационном отделе предположительно выдавали водительские права мигрантам за взятки, даже не требуя сдачи экзаменов. По данным, опубликованным в сети, речь идет как минимум о 70 таких случаях. Более того, в этой схеме подозревается начальник отдела МВД России «Нижнетагильское».
В местном межрайонном экзаменационном отделе предположительно выдавали водительские права мигрантам за взятки, даже не требуя сдачи экзаменов. По данным, опубликованным в сети, речь идет как минимум о 70 таких случаях. Более того, в этой схеме подозревается начальник отдела МВД России «Нижнетагильское».
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Владимировича Мирошниченко доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а по окончании – о его результатах,
— сообщает СК России в телеграм-канале
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