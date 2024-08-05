Пожилая жительница Верхней Пышмы погибла под колёсами грузовика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме сегодня, 9 августа, водитель грузового автомобиля «ГАЗель» погубил пожилую пешеходку. Женщина 1920 года рождения оказалась под колёсами машины.Трагедия произошла из-за невнимательности водителя. Примерно в 11.00 он подогнал свою грузовую «ГАЗель» на улицу Юбилейную в Верхней Пышме. Чтобы выгрузить товар в один из магазинов, 38-летний мужчина начал сдавать задом, не заметив при этом пешеходку. Женщина, в свою очередь, тоже не заметила надвигающуюся машину, либо не успела уйти с пути её следования. В результате наезда старушка получила несовместимые с жизнью травмы.Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили водителя «ГАЗели» и проверили его на наличие алкоголя в организме. Мужчина оказался трезв. В отношении его составлен административный материал по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса и постановление по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за наличие неисправностей транспортного средства. Вероятней всего, водителя привлекут к уголовной ответственности по части 3 статьи 264 УК РФ.