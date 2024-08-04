На дорогах Екатеринбурга за 7 прошедших месяцев получили травмы более 30 детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В текущем году на дорогах Екатеринбурга зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие с детьми в качестве пострадавших. Травмы различной степени тяжести в них получили 34 несовершеннолетних — пешеходы и пассажиры автотранспорта.Печальную цифру обнародовали в Госавтоинспекция Екатеринбурга. По сводкам за семь последних месяцев, помимо травмированных был и один погибший ребёнок. Последнее из дорожно-транспортных происшествий с травмированием детей случилось на днях — на улице Суходольской грузовик марки Scania» наехал на мальчика, который пытался пересечь перекрёсток на электросамокате. Ребёнок в этом случае выжил, но получил серьёзную травму.В связи с обнародованием этой статистики автоинспекторы напомнили екатеринбуржцам, что перевозить несовершеннолетних пассажиров в авто необходимо с соблюдением жёстких правил, В частности, дети до 7 лет должны находится на заднем пассажирском сидении в специальном автокресле, а детей постарше необходимо пристёгивать ремнём безопасности, на каком бы сидении — заднем или переднем — они ни находились. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних полагается штраф в размере 3 тысяч рублей.