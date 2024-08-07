В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске двери продуктового магазина на улице Вайнера протаранил водитель Subaru Forester.Авария, о которой идёт речь, произошла сегодня, примерно в 13.30. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза, а потом не смог вовремя затормозить. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили в областной УГИБДД.Известно, что стаж вождения мужчины составляет 23 года, в момент аварии он был пристёгнут ремнем безопасности, по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, трезв.