Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске двери продуктового магазина на улице Вайнера протаранил водитель Subaru Forester.
Авария, о которой идёт речь, произошла сегодня, примерно в 13.30. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза, а потом не смог вовремя затормозить. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили в областной УГИБДД.
Известно, что стаж вождения мужчины составляет 23 года, в момент аварии он был пристёгнут ремнем безопасности, по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, трезв.
Авария, о которой идёт речь, произошла сегодня, примерно в 13.30. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза, а потом не смог вовремя затормозить. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили в областной УГИБДД.
Известно, что стаж вождения мужчины составляет 23 года, в момент аварии он был пристёгнут ремнем безопасности, по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, трезв.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Грузовик с фургоном столкнулись в Ивдельском районе
01 августа 2024
01 августа 2024