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В Новоуральске женщину укусила гадюка
Фото: Владислав Постников
Жительница Новоуральска пострадала от укуса гадюки. Змея напала на 57-летнюю женщину, когда она работала в саду.
Это произошло почти две недели назад. Как сообщает Е1, дочь женщины отвезла мать в городскую больницу, откуда её потом на автомобиле центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург. По словам девушки, её мать спало то, что они вовремя обратились за помощью.
Сейчас женщина в порядке. Её выписали из больницы.
Это произошло почти две недели назад. Как сообщает Е1, дочь женщины отвезла мать в городскую больницу, откуда её потом на автомобиле центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург. По словам девушки, её мать спало то, что они вовремя обратились за помощью.
Сейчас женщина в порядке. Её выписали из больницы.
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