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Из-за столкновения грузовиков на ЕКАД возникла пробка
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Из-за ДТП с участием двух грузовиков, столкнувшиеся на 21-м километре ЕКАД, на кольцевой дороге возникла пробка. Выясняются обстоятельства аварии.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, люди, к счастью, не пострадали, только грузовики получили механические повреждения, но вместе с тем они перегородили часть проезжей части. Сейчас проехать там можно только по двум полосам.
«Госавтоинспекция требует от водителей неукоснительного соблюдения ПДД, предельной бдительности и контроле за техническим состоянием автомобилей, так как от этого зависит безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», – сказали в пресс-группе.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, люди, к счастью, не пострадали, только грузовики получили механические повреждения, но вместе с тем они перегородили часть проезжей части. Сейчас проехать там можно только по двум полосам.
«Госавтоинспекция требует от водителей неукоснительного соблюдения ПДД, предельной бдительности и контроле за техническим состоянием автомобилей, так как от этого зависит безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», – сказали в пресс-группе.
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