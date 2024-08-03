Из-за столкновения грузовиков на ЕКАД возникла пробка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Из-за ДТП с участием двух грузовиков, столкнувшиеся на 21-м километре ЕКАД, на кольцевой дороге возникла пробка. Выясняются обстоятельства аварии.Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, люди, к счастью, не пострадали, только грузовики получили механические повреждения, но вместе с тем они перегородили часть проезжей части. Сейчас проехать там можно только по двум полосам.«Госавтоинспекция требует от водителей неукоснительного соблюдения ПДД, предельной бдительности и контроле за техническим состоянием автомобилей, так как от этого зависит безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», – сказали в пресс-группе.