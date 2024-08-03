В Екатеринбурге на Суходольской грузовик сбил 11-летнего мальчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 7 августа, вечером, примерно в 20.20, в Екатеринбурге водитель грузовика при повороте с улицы Ручейной на Суходольскую сбил 11-летнего мальчика. В результате ребёнок попал в больницу.С различными травмами его увезли в ДГКБ №9.Как рассказали в городской ГИБДД, стаж водителя грузовика составляет 26 лет. За всё это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД всего два раза. В момент аварии был трезв. По факту аварии проводится дознание.«При совершении поворота, либо разворота водителям стоит быть предельно внимательными, уступать дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает», – напомнили в пресс-группе.Также там призвали родителей чаще разговаривать с детьми на тему безопасного поведения на дороге.