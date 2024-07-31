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Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы

20.31 Среда, 7 августа 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошёл очередной рейд «Пешеход, СИМ». На сей раз нарушителей ловили не только автоинспекторы, но и представителями кикшеринговых компаний вместе с добровольными дружинниками.

Итогом очередного рейда прошедшего в Екатеринбурге, стало пресечение 39 нарушений правил дорожного движения. Из них 8 нарушений совершали велосипедисты, 9 — пешеходы, а остальные 22 —лица, управляющие СИМ (то есть, средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами и им подобными). Против большинства нарушителей были составлены соответствующие протоколы.

Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, в рейде «Пешеход, СИМ» участвовали не только сотрудники Госавтоинспекции с членами добровольной народной дружины, но и представители кикшеринговых компаний. Тем самым коммерсанты, сильно обеспокоенные недавней угрозой запретов на прокат электросамокатов в городе, лишний раз подчеркнули, что сами заинтересованы в том, чтобы клиенты пользовались их услугами, не нарушая законы и ПДД.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:11 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
12:58 Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
11:25 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
11:08 Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
10:37 Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
10:04 В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево
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