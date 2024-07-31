Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошёл очередной рейд «Пешеход, СИМ». На сей раз нарушителей ловили не только автоинспекторы, но и представителями кикшеринговых компаний вместе с добровольными дружинниками.Итогом очередного рейда прошедшего в Екатеринбурге, стало пресечение 39 нарушений правил дорожного движения. Из них 8 нарушений совершали велосипедисты, 9 — пешеходы, а остальные 22 —лица, управляющие СИМ (то есть, средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами и им подобными). Против большинства нарушителей были составлены соответствующие протоколы.Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, в рейде «Пешеход, СИМ» участвовали не только сотрудники Госавтоинспекции с членами добровольной народной дружины, но и представители кикшеринговых компаний. Тем самым коммерсанты, сильно обеспокоенные недавней угрозой запретов на прокат электросамокатов в городе, лишний раз подчеркнули, что сами заинтересованы в том, чтобы клиенты пользовались их услугами, не нарушая законы и ПДД.