Поездка подружек с водителем без прав в Сысертском районе закончилась серьёзным ДТП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Поездка с людьми, не имеющими водительские права, может быть чревата неприятными последствиями. Так, накануне, 6 августа, около 22.00 в Сысертском районе в кювет улетела «Лада Приора», за рулём которой был 27-летний парень без прав.Молодой человек ехал из посёлка Шабровский в сторону деревни Большое Седельниково в компании четырёх девушек 16 и 17 лет, но не справился с управлением и съехал с дороги. В результате парень и три пассажирки, получили тяжёлые травмы. Четвёртой девушке из их компании повезло в аварии не пострадать. Известно, что никто из них в момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности.Как рассказали в областном УГБИДД, парень права на вождения не получил, но уже трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Автомобиль он купил этой весной. В момент аварии с них ехали его подруги. Вместе они отмечали день рождения одной из них. Был ли водитель трезв – неизвестно. Это должны будут узнать в больнице, где он сейчас находится.На молодого человека составили материалы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за вождение без прав, ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса, ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление транспортом не зарегистрированным в установленном законом порядке, ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за передвижение на зимней резине, по ст.12.6 КоАП РФ за не использование ремней безопасности, ч.2 ст.12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшим, рассказали в пресс-группе.