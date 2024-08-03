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На Уралмаше двухлетний мальчик попытался достать игрушку и выпал из окна
Фото: Владислав Постников
На Уралмаше в доме на улице Донбасской, 37 из окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик, пытавшийся достать игрушку. Сейчас малыш находится в больнице.
Несчастный случай произошёл в семье, где воспитываются трое детей. По данным издания Е1, брат малыша открыл окно и отошёл, после чего мальчик полез на подоконник, где стояла игрушечка машинка. В этот момент с детьми был отец.
«Матери в момент происшествия не было дома, а отец отвлёкся на незначительное время. Просим родителей контролировать маленьких детей и не допускать их нахождения вблизи открытых окон», – сказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Несчастный случай произошёл в семье, где воспитываются трое детей. По данным издания Е1, брат малыша открыл окно и отошёл, после чего мальчик полез на подоконник, где стояла игрушечка машинка. В этот момент с детьми был отец.
«Матери в момент происшествия не было дома, а отец отвлёкся на незначительное время. Просим родителей контролировать маленьких детей и не допускать их нахождения вблизи открытых окон», – сказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
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