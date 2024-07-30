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В Екатеринбурге тушат пожар в многоэтажке на Самолётной
Фото: Владислав Постников
В 16-этажном доме на улице Самолётной, 23 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Со стороны видно, что горят балконы на девятом и десятом этажах. В МЧС сообщают, что ещё полыхает квартира.
Пожар начался примерно в 13.00. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировалось 30 человек.
«Для поиска очага пожара и спасения людей из задымленных помещений задействованы звенья газодымозащитной службы. К ликвидации возгорания привлечены 8 единиц спецтехники и 21 человек личного состава», – сообщает пресс-служба спасателей.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Пожар начался примерно в 13.00. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировалось 30 человек.
«Для поиска очага пожара и спасения людей из задымленных помещений задействованы звенья газодымозащитной службы. К ликвидации возгорания привлечены 8 единиц спецтехники и 21 человек личного состава», – сообщает пресс-служба спасателей.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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