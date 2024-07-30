В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Дегтярске на улице Чернышевского произошла смертельная авария с участием «Москвича». За рулём был 73-летний мужчина, ехавший с юным внуком. Ребёнок в ДТП не пострадал, а его дедушка аварию не пережил – прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя.По словам мальчика, во время движения дедушке стало плохо, из-за чего он перестал контролировать машину, и она съехала в кювет, где и остановилась. Известно, что пенсионер имел стаж вождения 47 лет, и за всё это время ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был пристёгнут штатным ремнём безопасности.«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, где установят причину гибели водителя», – сообщили в областном УГИБДД.