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Три человека пострадали в ДТП между Ольховкой и Двуреченском
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня, 6 августа, на дороге между деревней Ольховка и посёлком Двуреченск. В ДТП пострадали три человека.
Согласно сообщению Свердловской госавтоинспекции, автокатастрофа произошла сегодня в одиннадцать часов дня на втором километре автодороги «д. Ольховка - п. Двуреченск». Одной из двух столкнувшихся машин стала иномарка «Рено Меган», 45-летний водитель которой попытался обогнать впереди идущую легковушку. Но именно в этот момент 54-летняя женщина за рулём «Тойоты Королла» решила свернуть налево.
По мнению автоинспекторов, виновником ДТП стал мужчина в «Рено», который поторопился пойти на обгон, не убедившись, что препятствий при этом манёвре не возникнет. За это поплатился и он сам, поскольку машина его теперь изрядно помята, и его 16-летний пассажир, который в итоге оказался в больнице. В медучреждение с места происшествия увезли ещё двух человек — водительницу второй иномарки и её 68-летнего пассажира.
Про водителя «Рено» сообщается, что это житель Златоуста со стажем вождения 9 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался пять раз. В этот раз он был трезв, а стражам порядка пояснил, что перевозил в автомобиле двух сыновей, один из которых и получил в результате ДТП травму.
Согласно сообщению Свердловской госавтоинспекции, автокатастрофа произошла сегодня в одиннадцать часов дня на втором километре автодороги «д. Ольховка - п. Двуреченск». Одной из двух столкнувшихся машин стала иномарка «Рено Меган», 45-летний водитель которой попытался обогнать впереди идущую легковушку. Но именно в этот момент 54-летняя женщина за рулём «Тойоты Королла» решила свернуть налево.
По мнению автоинспекторов, виновником ДТП стал мужчина в «Рено», который поторопился пойти на обгон, не убедившись, что препятствий при этом манёвре не возникнет. За это поплатился и он сам, поскольку машина его теперь изрядно помята, и его 16-летний пассажир, который в итоге оказался в больнице. В медучреждение с места происшествия увезли ещё двух человек — водительницу второй иномарки и её 68-летнего пассажира.
Про водителя «Рено» сообщается, что это житель Златоуста со стажем вождения 9 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался пять раз. В этот раз он был трезв, а стражам порядка пояснил, что перевозил в автомобиле двух сыновей, один из которых и получил в результате ДТП травму.
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