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На Эльмаше обнаружили труп пожилого мужчины с трубкой в животе
Фото: Владислав Постников
В лесном массиве на Эльмаше в районе посёлка Калиновка местные жители обнаружили труп пожилого человека с трубкой в животе, напоминавшую те, что ставят в больницах.
Как рассказали очевидцы порталу Е1, мужчина лежал там уже давно, так как кожа сильно обтянула его череп, и он выглядел очень усохшим. Старик был одет в чёрную футболку, шорты и памперсы для взрослых, из-за чего нашедшие его люди предположили, что он мог сбежать из больницы. Также они поделились своей версией о том, что кто-то мог специально вывезти его в лесной массив и оставить.
Теперь обстоятельства гибели пожилого человека и его личность будут выяснять в следственном комитете.
Как рассказали очевидцы порталу Е1, мужчина лежал там уже давно, так как кожа сильно обтянула его череп, и он выглядел очень усохшим. Старик был одет в чёрную футболку, шорты и памперсы для взрослых, из-за чего нашедшие его люди предположили, что он мог сбежать из больницы. Также они поделились своей версией о том, что кто-то мог специально вывезти его в лесной массив и оставить.
Теперь обстоятельства гибели пожилого человека и его личность будут выяснять в следственном комитете.
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