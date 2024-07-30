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Пожар в Выходном переулке в Екатеринбурге произошёл из-за розжига бани бензином
Фото: Владислав Постников
Пожар в Выходом переулке в Екатеринбурге, где вчера сгорела баня, произошёл из-за того, что её хотели растопить бензином. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ сообщалось, что этот пожар унёс жизнь мужчины. Горелых эту информацию подтвердил, сообщив, что им оказался местный житель, 1975 года рождения, и уточнив, что хозяином бани он не был.
«Владелица жилища разрешила двум гражданам попариться, а те, по предварительным данным, не смогли быстро растопить печь и, чтобы ускорить процесс, плеснули туда бензина. В итоге один сгорел, а его приятель чудом уцелел», – добавил пресс-секретарь областной полиции.
В итоге сгорела и баня, и дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Тушили его 16 огнеборцев при помощи 5 единиц техники почти два часа.
В следственном комитете сообщили о намерении провести проверку. Тело погибшего отправили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Ранее в СМИ сообщалось, что этот пожар унёс жизнь мужчины. Горелых эту информацию подтвердил, сообщив, что им оказался местный житель, 1975 года рождения, и уточнив, что хозяином бани он не был.
«Владелица жилища разрешила двум гражданам попариться, а те, по предварительным данным, не смогли быстро растопить печь и, чтобы ускорить процесс, плеснули туда бензина. В итоге один сгорел, а его приятель чудом уцелел», – добавил пресс-секретарь областной полиции.
В итоге сгорела и баня, и дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Тушили его 16 огнеборцев при помощи 5 единиц техники почти два часа.
В следственном комитете сообщили о намерении провести проверку. Тело погибшего отправили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
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