Инспекторы ДПС с росгвардейцами спасли из горящего дома в Среднеуральске две семьи





– рассказали в пресс-группе. «Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции и Росгвардии из горящего дома удалось эвакуировать две семьи. Жильцы дома выразили благодарность свердловским полицейским за оказанную своевременную помощь и их спасение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Две семьи спаслись из горящего дома в Среднеуральске благодаря инспекторам ДПС и сотрудникам Росгвардии. Пока полицейские будили людей на первом этаже, росгвардейцы спасали семью со второго этажа.Как рассказали в областном УГБИДД, так как огонь уже успел охватить входную дверь и заблокировал выход, автоинспекторы будили семью, стуча в окна, после чего помогли выбраться через окно двум девочкам и двум взрослым, а также достали из горящего дома их собаку. В это время росгвардейцы искали лестницу, чтобы спасти жильцов со второго этажа, и как только лестница нашлась помоги эвакуироваться троим взрослым.