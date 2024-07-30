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Инспекторы ДПС с росгвардейцами спасли из горящего дома в Среднеуральске две семьи
Фото: МВД
Две семьи спаслись из горящего дома в Среднеуральске благодаря инспекторам ДПС и сотрудникам Росгвардии. Пока полицейские будили людей на первом этаже, росгвардейцы спасали семью со второго этажа.
Как рассказали в областном УГБИДД, так как огонь уже успел охватить входную дверь и заблокировал выход, автоинспекторы будили семью, стуча в окна, после чего помогли выбраться через окно двум девочкам и двум взрослым, а также достали из горящего дома их собаку. В это время росгвардейцы искали лестницу, чтобы спасти жильцов со второго этажа, и как только лестница нашлась помоги эвакуироваться троим взрослым.
Как рассказали в областном УГБИДД, так как огонь уже успел охватить входную дверь и заблокировал выход, автоинспекторы будили семью, стуча в окна, после чего помогли выбраться через окно двум девочкам и двум взрослым, а также достали из горящего дома их собаку. В это время росгвардейцы искали лестницу, чтобы спасти жильцов со второго этажа, и как только лестница нашлась помоги эвакуироваться троим взрослым.
«Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции и Росгвардии из горящего дома удалось эвакуировать две семьи. Жильцы дома выразили благодарность свердловским полицейским за оказанную своевременную помощь и их спасение»,
– рассказали в пресс-группе.
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