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В Екатеринбурге работник компании-подрядчика разбил голову водителю автобуса
Фото: Владислав Постников
От иностранного специалиста серьёзно досталось водителю автобуса, который отказался сразу впускать в салон работников аутсорсинговой компании. Рабочим пришлось ждать отправления снаружи, лишь перед которым их пустили в автобус.
«Я по опыту знаю, что, если люди долго сидят в ожидании, начинают мусорить. Бумажки бросают, грызут семечки, фантики и так далее. Причём у меня нет паузы в расписании, чтобы прибрать салон!», – объяснил потерпевший порталу Е1.
Такое решение показалось оскорбительным одному из пассажиров и на следующий день, 31 июля, как считает пострадавший, один из работников решил отомстить и накинулся на него с кулаками. Сделал это во время движения автобуса, что едва ли не привело к аварии. К счастью, водитель избежал столкновения со встречным автобусом и остановил транспорт. После этого нападавший сбежал, а водителю пришлось ехать в травмпункт. Там, с его слов, ему наложили на голову несколько швов.
В пресс-службе Ozon, на территории которого произошёл конфликт, сообщили, что после того, как им стало известно о случившемся, они отстранили агрессивного мужчину от работы на своих объектах, уточнив, что речь идёт о сотрудники компании-подрядчика.
«Я по опыту знаю, что, если люди долго сидят в ожидании, начинают мусорить. Бумажки бросают, грызут семечки, фантики и так далее. Причём у меня нет паузы в расписании, чтобы прибрать салон!», – объяснил потерпевший порталу Е1.
Такое решение показалось оскорбительным одному из пассажиров и на следующий день, 31 июля, как считает пострадавший, один из работников решил отомстить и накинулся на него с кулаками. Сделал это во время движения автобуса, что едва ли не привело к аварии. К счастью, водитель избежал столкновения со встречным автобусом и остановил транспорт. После этого нападавший сбежал, а водителю пришлось ехать в травмпункт. Там, с его слов, ему наложили на голову несколько швов.
В пресс-службе Ozon, на территории которого произошёл конфликт, сообщили, что после того, как им стало известно о случившемся, они отстранили агрессивного мужчину от работы на своих объектах, уточнив, что речь идёт о сотрудники компании-подрядчика.
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