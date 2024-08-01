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Пять человек пострадали в ДТП под Первоуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, около 13.00, под Первоуральском столкнулись грузовик FAW и Hyundai Solaris, в которой помимо водителя ехали ещё четыре человека – все они вследствие аварии попали в больницу.
«В ДТП пострадали 41-летний водитель и четыре пассажира: 65-летний мужчина и три женщины 63, 43 и 24 лет. Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебные учреждения для оказания помощи медиками», – рассказали Вечерним ведомостям в областном УИГБДД.
По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию до впередиидущего легкового автомобиля. На него составили административные материалы за вождение машиной при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), несоблюдение дистанции (ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ), вождение с нечитаемым номером (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) и за вождение без тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ).
«В ДТП пострадали 41-летний водитель и четыре пассажира: 65-летний мужчина и три женщины 63, 43 и 24 лет. Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебные учреждения для оказания помощи медиками», – рассказали Вечерним ведомостям в областном УИГБДД.
По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию до впередиидущего легкового автомобиля. На него составили административные материалы за вождение машиной при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), несоблюдение дистанции (ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ), вождение с нечитаемым номером (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) и за вождение без тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ).
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