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Шалость подростков обернулась для жительницы Берёзовского потерей памяти

14.46 Понедельник, 5 августа 2024
Фото: Юлия Медведева
В Берёзовском женщине на голову упала стеклянная бутылка и она лишилась памяти. В этом теперь винят в этом подростков, кидавшихся вещами с седьмого этажа.

Как сообщает телеграм-канал UralMash, местные жители давно боятся проходить мимо того дома, возле которого произошёл горожанка лишилась всех своих воспоминаний. По данным ресурса, полицейские неоднократно беседовали с детьми, но это ни к чему не привело, а жильцы дома и близлежащих стали обходить место стороной. Пострадавшая об опасности тоже знала, но думала, что проскочит.

«С серьёзными травмами женщину забрала скорая. Она успела рассказать врачам, что случилось, но через минуту всё забыла. Уже несколько дней лежит в больнице, но память так и не вернулась», – написали в канале.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:13 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, пристававшего к 11-летней екатеринбурженке
14:55 Массовая драка произошла у 148-й школы в Екатеринбурге
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14:29 Пассажир поезда «Екатеринбург – Бокситы» сорвал стоп-кран, решив, что проехал остановку
13:43 В Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на машины Haval
12:44 На подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска проведут дорожные работы
12:12 Екатеринбурженка выжила после удара молнии
11:56 В Свердловской области объявили предупреждение из-за сильного дождя 5 августа
11:31 В Екатеринбурге школьники нашли труп на дне Шарташа
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17:01 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции
16:19 Утро офисного работника в Екатеринбурге: что помогает настроиться на работу?
16:06 Появились новые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань
15:53 В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в массовом повреждении автомобилей
14:40 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
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