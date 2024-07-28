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Шалость подростков обернулась для жительницы Берёзовского потерей памяти
Фото: Юлия Медведева
В Берёзовском женщине на голову упала стеклянная бутылка и она лишилась памяти. В этом теперь винят в этом подростков, кидавшихся вещами с седьмого этажа.
Как сообщает телеграм-канал UralMash, местные жители давно боятся проходить мимо того дома, возле которого произошёл горожанка лишилась всех своих воспоминаний. По данным ресурса, полицейские неоднократно беседовали с детьми, но это ни к чему не привело, а жильцы дома и близлежащих стали обходить место стороной. Пострадавшая об опасности тоже знала, но думала, что проскочит.
«С серьёзными травмами женщину забрала скорая. Она успела рассказать врачам, что случилось, но через минуту всё забыла. Уже несколько дней лежит в больнице, но память так и не вернулась», – написали в канале.
Как сообщает телеграм-канал UralMash, местные жители давно боятся проходить мимо того дома, возле которого произошёл горожанка лишилась всех своих воспоминаний. По данным ресурса, полицейские неоднократно беседовали с детьми, но это ни к чему не привело, а жильцы дома и близлежащих стали обходить место стороной. Пострадавшая об опасности тоже знала, но думала, что проскочит.
«С серьёзными травмами женщину забрала скорая. Она успела рассказать врачам, что случилось, но через минуту всё забыла. Уже несколько дней лежит в больнице, но память так и не вернулась», – написали в канале.
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