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Екатеринбурженка выжила после удара молнии
Фото: Владислав Постников
Жительница Екатеринбурга, пережила удар молнии. Разряд вошёл в плечо и вышел через ногу. На днях она вышла из комы.
Инцидент, который даже врачей поверг в шок, произошёл в 20-х числах июля на озере Тургояк в Челябинской области, где екатеринбурженка отдыхала в компании подруг. Её муж в это время работал в родном городе.
«Мы были на связи, а после 12.00 пропала. Потом мне звонят с незнакомого номера и говорят: "Ваша женщина в реанимации". Оказалось, её чужие люди нашли, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез её на машине в 40-ю в Екатеринбург. На днях только вышла из комы и пришла в себя. Вся в ожогах, конечно, но реагирует. Даже врачи в шоке, один сказал: "За 30 лет я живых после такого не видел"», – рассказал супруг выжившей порталу Е1.
Со слов медиков, на полное восстановление уйдет два-три месяца.
Инцидент, который даже врачей поверг в шок, произошёл в 20-х числах июля на озере Тургояк в Челябинской области, где екатеринбурженка отдыхала в компании подруг. Её муж в это время работал в родном городе.
«Мы были на связи, а после 12.00 пропала. Потом мне звонят с незнакомого номера и говорят: "Ваша женщина в реанимации". Оказалось, её чужие люди нашли, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез её на машине в 40-ю в Екатеринбург. На днях только вышла из комы и пришла в себя. Вся в ожогах, конечно, но реагирует. Даже врачи в шоке, один сказал: "За 30 лет я живых после такого не видел"», – рассказал супруг выжившей порталу Е1.
Со слов медиков, на полное восстановление уйдет два-три месяца.
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