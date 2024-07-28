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В Екатеринбурге школьники нашли труп на дне Шарташа
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге школьники, гулявшие по берегу Шарташского гранитного карьера, заметили на дне водоёма труп человека. Сегодня его планируют достать и передать криминалистам.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru, тело заметила 14-летняя девочка. Она рассказала об этом своим друзьям, с которыми гуляла, после чего они приняли решение сообщить о трупе в полицию. После этого к месту прибыли водолазы, но было уже слишком темно. Труп находился в той части карьера, где глубина достигает 60 метров. Спускаться в ночное время туда было бы опасно, поэтому водолазы решили вернуться к работе в светлое время суток.
Сегодня тело должны поднять на поверхность. После этого труп передадут криминалистам, чтобы они смогли установить личность и причины смерти.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru, тело заметила 14-летняя девочка. Она рассказала об этом своим друзьям, с которыми гуляла, после чего они приняли решение сообщить о трупе в полицию. После этого к месту прибыли водолазы, но было уже слишком темно. Труп находился в той части карьера, где глубина достигает 60 метров. Спускаться в ночное время туда было бы опасно, поэтому водолазы решили вернуться к работе в светлое время суток.
Сегодня тело должны поднять на поверхность. После этого труп передадут криминалистам, чтобы они смогли установить личность и причины смерти.
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