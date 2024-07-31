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Екатеринбурженка три дня жила с трупом сожителя
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге женщина три дня жила с мёртвым сожителем по очень странной причине. По её словам, она не знала, как вызывать экстренные службы. Со своей подругой мужчина съехался примерно год назад.
По данным телеграм-канала UralMash, мужчине было 45 лет, он работал настройщиком систем безопасности. Умер он, как сообщается, от цирроза печени.
«Его любимая вместо того, чтобы самой позвонить в скорую, пошла просить об этом соседей – дверь ей никто не открыл. Тогда женщина заперлась в квартире. Выбралась из укрытия только раз – сбегала за молоком. На второй день стала перетаскивать тело на кухню – туловище разорвалось, выпали внутренности. С разлагающимся телом она прожила ещё день. Потом всё же обратилась в полицию. Сейчас её опрашивают», – пишет ресурс.
По данным телеграм-канала UralMash, мужчине было 45 лет, он работал настройщиком систем безопасности. Умер он, как сообщается, от цирроза печени.
«Его любимая вместо того, чтобы самой позвонить в скорую, пошла просить об этом соседей – дверь ей никто не открыл. Тогда женщина заперлась в квартире. Выбралась из укрытия только раз – сбегала за молоком. На второй день стала перетаскивать тело на кухню – туловище разорвалось, выпали внутренности. С разлагающимся телом она прожила ещё день. Потом всё же обратилась в полицию. Сейчас её опрашивают», – пишет ресурс.
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