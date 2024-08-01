В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в массовом повреждении автомобилей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Полиция Нижнего Тагила задержала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в массовом повреждении автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».Как сообщает телеграм-канал в отдел полиции №19 поступило множество жалоб от владельцев автомобилей, которые сообщали о разбитых стеклах и материальном ущербе, нанесенном их транспортным средствам. Преступления происходили в ночное время, когда машины были припаркованы во дворах.Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и комплексов «Безопасный город». На кадрах удалось идентифицировать злоумышленника, который в нескольких случаях был одет в спортивный костюм и красную шапку. Подозреваемый был задержан в районе железнодорожного вокзала и признался в причастности к преступлениям, объяснив свои действия желанием заработать.У задержанного изъяли часть похищенных вещей, включая портмоне с банковскими картами и травматический пистолет. Полицией установлено более 20 эпизодов повреждения автомобилей, и по всем фактам возбуждено уголовное и административное производство по статье 7.17 КоАП РФ — умышленное повреждение чужого имущества.