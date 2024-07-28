Смертельное ДТП в Нижнем Тагиле: молодой водитель не справился с управлением





— сообщает ГИБДД по Свердловской области Автоинспекторами установлено, что автомашиной управлял местный житель, имеющий стаж вождения 4 года, в течение 2024 года к административной ответственности привлекался 5 раз. В каком состоянии он находился в момент автоаварии, будет установлено после проведения назначенного химико-токсилогического исследования,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром 4 августа на Луганском проспекте в Нижнем Тагиле произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель "Хендэ Акцент", а его пассажир был госпитализирован с травмами.В 07:40 утра на Луганском проспекте Нижнего Тагила произошла смертельная авария. Водитель "Хендэ Акцент", мужчина 1998 года рождения, двигаясь по прямому участку дороги, не справился с управлением и съехал в лес, где автомобиль врезался в дерево.В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой помощи. Его пассажир, мужчина 1999 года рождения, был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.