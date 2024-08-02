Нападение на школьника в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело о грабеже





— сообщает СК по Свердловской области В ходе расследования выясняются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего. Также устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшему. Действиям сообщников будет дана надлежащая правовая оценка,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения группы подростков на 14-летнего школьника, о котором сообщили СМИ. Преступление классифицируется как грабёж, совершённый с применением насилия группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.161 УК РФ).Инцидент произошел поздним вечером 1 августа в районе улицы Бабушкина, микрорайон Эльмаш. Несколько подростков напали на 14-летнего мальчика, избили его и отобрали имущество на сумму около 10 тысяч рублей. За это преступление им грозит до 7 лет лишения свободы.