В Свердловской области мотоциклист сбил 7-летнего мальчика перебегающего дорогу





— сообщает ГИБДД

Установлено, что несовершеннолетний находился в гостях у бабушки, где играл со своими сестрами около участка и начал перебегать дорогу в сторону детской площадки, не убедившись в отсутствии транспорта и безопасности перехода,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 2 августа в СНТ «Медик» Полевского района произошёл инцидент: мотоциклист наехал на ребёнка.По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель мотоцикла «SHINERAY FIREGUARD 250», мужчина 1972 года рождения, двигался по дороге внутри садового товарищества, когда 7-летний мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть. Мальчик получил травмы головы, руки и туловища и был срочно доставлен в больницу.Водитель мотоцикла, житель Екатеринбурга с 36-летним стажем вождения, не привлекался ранее к административной ответственности. Освидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв и находился в мотошлеме.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия, включая проверку скорости движения мотоцикла в момент ДТП. Материалы по делу направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей мальчика к ответственности и проведения профилактической беседы.