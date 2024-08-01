На ЕКАДе произошло столкновение с участием шести автомобилей: пострадали шестеро, в том числе двое детей





— сообщает ГИБДД области Процедура освидетельствования показала, что мужчина был трезв. По факту происшествия полицией назначено проведение проверки,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 3 августа около 00:20 на 44-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Верхнепышминском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Авария привела к травмам у шести человек, включая двух детей.Согласно предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, 41-летний водитель грузовика «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию в зоне дорожных работ и допустил столкновение с пятью автомобилями, остановившимися на красный сигнал светофора. В результате столкновения пострадали водитель и три пассажира автомобиля «Тойота», а также двое находившихся в «Мицубиси».Водитель грузовика пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что ехал из Казани в Екатеринбург и ненадолго отвлекся от дороги, не заметив остановившиеся впереди автомобили.