Завершена спасательная операция в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле завершилась спасательная операция после трагического происшествия, унесшего жизни десяти человек. Среди погибших пятеро детей и пятеро взрослых, ещё 26 человек, включая 12 детей, получили ранения.4 канал приводит список жертв трагедии:Денис, 7 лет;Камилла, 12 лет;Анна, 14 лет;Полина, 14 лет;Алёна, 16 лет;Анатолий, 39 лет;Светлана, 39 лет;Антонина, 72 года;Виктор, 78 лет;Людмила, 83 года.Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен день траура. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. На месте происшествия жители создали стихийный мемориал, куда несут свечи и игрушки, чтобы почтить память погибших.