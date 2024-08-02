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Завершена спасательная операция в Нижнем Тагиле
Фото: Вячеслав Васенин
В Нижнем Тагиле завершилась спасательная операция после трагического происшествия, унесшего жизни десяти человек. Среди погибших пятеро детей и пятеро взрослых, ещё 26 человек, включая 12 детей, получили ранения.
4 канал приводит список жертв трагедии:
Денис, 7 лет;
Камилла, 12 лет;
Анна, 14 лет;
Полина, 14 лет;
Алёна, 16 лет;
Анатолий, 39 лет;
Светлана, 39 лет;
Антонина, 72 года;
Виктор, 78 лет;
Людмила, 83 года.
Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен день траура. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. На месте происшествия жители создали стихийный мемориал, куда несут свечи и игрушки, чтобы почтить память погибших.
4 канал приводит список жертв трагедии:
Денис, 7 лет;
Камилла, 12 лет;
Анна, 14 лет;
Полина, 14 лет;
Алёна, 16 лет;
Анатолий, 39 лет;
Светлана, 39 лет;
Антонина, 72 года;
Виктор, 78 лет;
Людмила, 83 года.
Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен день траура. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. На месте происшествия жители создали стихийный мемориал, куда несут свечи и игрушки, чтобы почтить память погибших.
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