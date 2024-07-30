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Крупный пожар потушили в Екатеринбурге
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
В Чкаловском административном районе Екатеринбурга горело административно-складское здание. Произошло это в конце рабочего дня, и стихия выгнала два десятка работников на улицу.
Возгорание возникло сегодня, 2 августа, во второй половине дня. Горело административно-складское здание на улице Селькоровской. В самый пик пожара огонь охватывал пространство в 400 квадратных метров. Возникала опасность, что огонь перекинется на другие строение, к тому же, могло и рвануть, поскольку в горящем здании, как сообщает МЧС Свердловской области, находились баллоны с фрионом.
Учитывая масштаб пожара и упомянутые опасности, к месту происшествия были направлены 13 единиц спецтехники в сопровождении 35 специалистов по пожаротушению. К счастью, им удалось довольно быстро справиться с огненной стихией. Уже в начале восьмого вечера было сообщено, что открытое горение ликвидировано. Сейчас проводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
Возгорание возникло сегодня, 2 августа, во второй половине дня. Горело административно-складское здание на улице Селькоровской. В самый пик пожара огонь охватывал пространство в 400 квадратных метров. Возникала опасность, что огонь перекинется на другие строение, к тому же, могло и рвануть, поскольку в горящем здании, как сообщает МЧС Свердловской области, находились баллоны с фрионом.
Учитывая масштаб пожара и упомянутые опасности, к месту происшествия были направлены 13 единиц спецтехники в сопровождении 35 специалистов по пожаротушению. К счастью, им удалось довольно быстро справиться с огненной стихией. Уже в начале восьмого вечера было сообщено, что открытое горение ликвидировано. Сейчас проводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
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