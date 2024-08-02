Седьмой погибший найден на руинах рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По последним сообщениям, мужчина без признаков жизни найден среди обломков обрушившегося подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле. Таким образом, это уже седьмой погибший во вчерашней катастрофе.Ранее сообщалось о погибших женщинах. Одна из них — гражданка 1941 года рождения, другая — 1985 года рождения. Погибшими также были найдены две девочки, 16 и 14 лет. Чуть позже чередой поступили сообщения об извлечении из-под обломков дома двух детей — мальчика и девочки. И вот — первый погибший мужчина, о личности которого пока ничего не сообщается.В нижнетагильской трагедии вообще много пострадавших и погибших детей. Видимо, связано это с тем, что обрушение дома произошло посреди рабочего дня в период летних каникул. Обращает внимание и то, что под завалами оказалось больше человек, чем это предполагалось изначально (в первые часы после происшествия озвучивалась цифра в 16 человек). На данным момент живыми и мёртвыми найдены уже больше двадцати человек, а поисково-розыскные мероприятия и разбор завалов продолжаются.