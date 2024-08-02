Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до шести человек

Погибшие:

Стаина С. Ю., 1985 г. р.

Чернова Л. М., 1941 г. р.

Анна К, 2010 г. р.

Алëна М., 2008 г. р.



Госпитализированы 11 человек:

— Шкляр Э. В., 1979 г. р.

— Батуева В. А., 1947 г. р.

— Игорь В., 2012 г. р.

— Дмитрий Щ., 2012 г. р.

— Алексей О., 2018 г. р.

— Александр Ш., 2011 г. р.

— Монакова А. Ю., 1976 г. р.

— Коркина А. А. 1959 г. р.

— Полина А., 2012 г. р.

— Фер Ф. Ф. 1945 г. р.

— Уртминцев В. П., 1944 г. р.



Направлены на амбулаторное лечение 5 человек:

— Никита А., 2024 г. р.

— Сергей С., 2010 г. р.

— Южаков А. В., 1961 г. р.

— Хусаинов Р. А., 1985 г. р.

— Кармацких Т. Г., 1968 г. р.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли ещё одного погибшего. По некоторым сведениям, это 7-летний мальчик Денис, мама которого больше суток надеялась на чудо и караулила возле руин итогов спасательной операции.Таким образом, количество погибших в Нижнем Тагиле при вчерашнем частичном обрушении пятиэтажки на улице Сибирской выросло до шести человек. Последний из опубликованных список пострадавших и погибших в этой трагедии выглядел следующим образом.Некоторых из пострадавших вывезли из Нижнего Тагила в больницы Екатеринбурга. В частности, трёх человек, находящихся в тяжёлом состоянии, разместили в реанимации ЦГКБ №23. Для транспортировки пострадавших используется санавиация.