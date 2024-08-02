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Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до шести человек
Фото: Вячеслав Васенин
В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли ещё одного погибшего. По некоторым сведениям, это 7-летний мальчик Денис, мама которого больше суток надеялась на чудо и караулила возле руин итогов спасательной операции.
Таким образом, количество погибших в Нижнем Тагиле при вчерашнем частичном обрушении пятиэтажки на улице Сибирской выросло до шести человек. Последний из опубликованных список пострадавших и погибших в этой трагедии выглядел следующим образом.
Некоторых из пострадавших вывезли из Нижнего Тагила в больницы Екатеринбурга. В частности, трёх человек, находящихся в тяжёлом состоянии, разместили в реанимации ЦГКБ №23. Для транспортировки пострадавших используется санавиация.
Таким образом, количество погибших в Нижнем Тагиле при вчерашнем частичном обрушении пятиэтажки на улице Сибирской выросло до шести человек. Последний из опубликованных список пострадавших и погибших в этой трагедии выглядел следующим образом.
Погибшие:
Стаина С. Ю., 1985 г. р.
Чернова Л. М., 1941 г. р.
Анна К, 2010 г. р.
Алëна М., 2008 г. р.
Госпитализированы 11 человек:
— Шкляр Э. В., 1979 г. р.
— Батуева В. А., 1947 г. р.
— Игорь В., 2012 г. р.
— Дмитрий Щ., 2012 г. р.
— Алексей О., 2018 г. р.
— Александр Ш., 2011 г. р.
— Монакова А. Ю., 1976 г. р.
— Коркина А. А. 1959 г. р.
— Полина А., 2012 г. р.
— Фер Ф. Ф. 1945 г. р.
— Уртминцев В. П., 1944 г. р.
Направлены на амбулаторное лечение 5 человек:
— Никита А., 2024 г. р.
— Сергей С., 2010 г. р.
— Южаков А. В., 1961 г. р.
— Хусаинов Р. А., 1985 г. р.
— Кармацких Т. Г., 1968 г. р.
Стаина С. Ю., 1985 г. р.
Чернова Л. М., 1941 г. р.
Анна К, 2010 г. р.
Алëна М., 2008 г. р.
Госпитализированы 11 человек:
— Шкляр Э. В., 1979 г. р.
— Батуева В. А., 1947 г. р.
— Игорь В., 2012 г. р.
— Дмитрий Щ., 2012 г. р.
— Алексей О., 2018 г. р.
— Александр Ш., 2011 г. р.
— Монакова А. Ю., 1976 г. р.
— Коркина А. А. 1959 г. р.
— Полина А., 2012 г. р.
— Фер Ф. Ф. 1945 г. р.
— Уртминцев В. П., 1944 г. р.
Направлены на амбулаторное лечение 5 человек:
— Никита А., 2024 г. р.
— Сергей С., 2010 г. р.
— Южаков А. В., 1961 г. р.
— Хусаинов Р. А., 1985 г. р.
— Кармацких Т. Г., 1968 г. р.
Некоторых из пострадавших вывезли из Нижнего Тагила в больницы Екатеринбурга. В частности, трёх человек, находящихся в тяжёлом состоянии, разместили в реанимации ЦГКБ №23. Для транспортировки пострадавших используется санавиация.
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