Восемь лет колонии получила жительница Алапаевска, погубившая в ДТП беременную сестру и пасынка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Алапаевский городской суд назначил восемь лет исправительной колонии общего режима местной жительнице, погубившей в ДТП в прошлом году свою беременную двоюродную сестру и 16-летнего пасынка.По версии следствия, 2 сентября 2023 года она села пьяной за руль и, в силу своего нетрезвого состояния, не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в лесной массив и врезалась в дерево, после чего загорелась. Сама виновница аварии выбралась из машины, а её пассажиры – двоюродная сестра и пасынок – нет. Они погибли на месте происшествия, не успев покинуть салон автомобиля.Свою вину она признала в полном объёме.В ходе судебных прений гособвинитель запрашивать женщине 10 лет колонии с запретом на вождения на 3 года, но суд решил назначить 8 лет колонии с лишением права вождения на срок 2 года 6 месяцев. Приговор ещё не вступил в законную силу.Так как у женщины есть ребёнок, отбывать наказание она будет после того, как он достигнет 14-летнего возраста, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.