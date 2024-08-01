Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 20 человек





– рассказали в ведомстве. «Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей. Силами ТЦМК в профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены трое маленьких пациентов и двое взрослых. Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что количество пострадавших при обрушении дома на Вагонке в Нижнем Тагиле по состоянию на 2 августа 10.00 составило 20 человек, из которых 9 – дети.Известно, что в Нижнем Тагиле сегодня работает министра областного Минздрава. Этим утром он сделал обход госпитализированных во взрослую и детскую больницу.Также сообщается, что в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка в тяжёлом состоянии. Сейчас пациентку готовят к транспортировке в ДГКБ №9 Екатеринбурга силами санавиации.