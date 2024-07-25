Под Серовом травмировался 15-летний подросток на мопеде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 1 августа, под Серовом в районе посёлка Филькино, там, где проходит железная дорога, травмировался 15-летний подросток, катавшийся на мопеде.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, парень ехал по насыпи железнодорожных путей, но не справился с управлением и, наехав на «кочку», упал с насыпи и получил травмы. Оттуда его увезли в травматологическое отделение городской больницы Серова. В пресс-группе отметили, что помимо того, что подросток не имел права управлять мопедом в силу юного возраста, он ещё и ездил без мотошлема.«Материалы по аварии направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей водителя к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по воспитанию», – сообщили в ГИБДД.Автоинспекторы подчеркивают, что взрослые должны пресекать попытки несовершеннолетних садиться за рубль.