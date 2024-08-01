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Пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагила хотят госпитализировать в Екатеринбург

17.25 Четверг, 1 августа 2024
Фото: Владислав Постников
По последним данным, опубликованным свердловским министерством здравоохранения, при обрушения пятиэтажного дома на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек. Некоторых из них госпитализируют в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, два вертолёта ТЦМК уже приземлились у детской и взрослой больниц Нижнего Тагила. Перед этим в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила поступил третий пострадавший ребёнок: 6-летний малыш в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники ТЦМК

«Травматолог и хирург ТЦМК оказывают помощь взрослым пострадавшим, детская бригада санавиации – детям. Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребёнка с черепно-мозговой травмой решено эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолётами – второй детский борт вылетел с Северного филиала ТЦМК. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала»,

– сказали в ведомстве.


В пресс-службе МЧС уточнили, что из 12 пострадавших 6 – дети. В поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.

По данным РИА Новости, под завалами могут находиться ещё 16 человек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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