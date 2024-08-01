Пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагила хотят госпитализировать в Екатеринбург

– сказали в ведомстве.

«Травматолог и хирург ТЦМК оказывают помощь взрослым пострадавшим, детская бригада санавиации – детям. Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребёнка с черепно-мозговой травмой решено эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолётами – второй детский борт вылетел с Северного филиала ТЦМК. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала»,