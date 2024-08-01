В Нижнетагильской больнице прервали плановую помощь ради помощи раненным при обрушении дома





сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава. «Плановая медицинская помощь в ГБ №1 Нижнего Тагила временно прекращена, медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Здесь организована зона ожидания для родственников пострадавших, работает психолог МЧС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Больницу Нижнего Тагила перевели в чрезвычайный режим работы. Ради пострадавшим при обрушении пятиэтажного дома на Вагонке там сейчас прервали плановую помощь.По данным ведомства, с места происшествия в больницу доставили двоих пациентов в возрасте 11 лет. Подростков привели в состоянии средней тяжести. Также в больнице сейчас оказывают помощь двум взрослым пациентам – женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих оценивается как тяжёлое.