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Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли трёх человек
Фото: Инцидент Нижний Тагил
В официальном телеграм-канале МЧС России сообщили, что из-под завалов спасли трёх человек. Сейчас спасатели пытаются добраться до ещё двоих. В ТАСС в это же время сообщили о спасании трёх взрослых и одном ребёнке.
Также по уточнённой информации стало известно, что обрушилось два подъезда, а не один, как сообщалось ранее. По некоторой информации, разрушено 15 квартир.
На место происшествия выехал губернатор. Он уже поручил министерства общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. В Нижнем Тагиле глава региона планирует провести заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что обрушение произошло в пятиэтажном доме по улице Сибирской, 81.
Также по уточнённой информации стало известно, что обрушилось два подъезда, а не один, как сообщалось ранее. По некоторой информации, разрушено 15 квартир.
На место происшествия выехал губернатор. Он уже поручил министерства общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. В Нижнем Тагиле глава региона планирует провести заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что обрушение произошло в пятиэтажном доме по улице Сибирской, 81.
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