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В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушилась часть дома на Вагонке
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушилась часть пятиэтажного дома на Сибирской, 81. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о пострадавших.
По ещё не подтверждённой информации, пострадало не меньше шести человек. Ресурс «360» пишет, что с места уже вынесли грудничка. Предполагается, что под завалами могут находиться ещё люди, в том числе дети.
Со слов очевидцев обрушился целый подъезд.
В МЧС Вечерним ведомостям обещали прокомментировать инцидент позже.
По ещё не подтверждённой информации, пострадало не меньше шести человек. Ресурс «360» пишет, что с места уже вынесли грудничка. Предполагается, что под завалами могут находиться ещё люди, в том числе дети.
Со слов очевидцев обрушился целый подъезд.
В МЧС Вечерним ведомостям обещали прокомментировать инцидент позже.
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