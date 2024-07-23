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Ельцин Центр экстренно эвакуировали
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге экстренно эвакуировали Ельцин Центр. Сотрудников и посетителей попросили покинуть здание, объявив угрозу террористического акта.
В пресс-службе Ельцин Центра информацию о том, что в здании сработала сигнализация подтвердили, уточнив, что это была запись, а не объявление тревоги. Екатеринбургской «Комсомольской правде» там также рассказали, что специально её никто не объявлял, но причина [срабатывания] ещё неизвестна.
По данным 66.ru, в здании проводятся учения.
В пресс-службе Ельцин Центра информацию о том, что в здании сработала сигнализация подтвердили, уточнив, что это была запись, а не объявление тревоги. Екатеринбургской «Комсомольской правде» там также рассказали, что специально её никто не объявлял, но причина [срабатывания] ещё неизвестна.
По данным 66.ru, в здании проводятся учения.
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